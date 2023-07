Die neue Beckenfolie lässt das Wasser im Großalsleber Freibad im schönsten Blau funkeln. Passend dazu erstrahlt der neue Badespaß ebenfalls in Blau.

Im Freibad in Großalsleben gibt es einen neuen Badespaß

Großalsleben - Der große Spendenscheck im roten Design der Kreissparkasse Börde passt zwar nicht ganz zum Blau der Wasserrutsche, aber genau das Rot des Geldinstitutes hat den neuen Badespaß im Großalsleber Freibad mit ermöglicht.

Zur Finanzierung des neuen Wasserrutsche wurde ein Antrag an die Stiftung der Kreissparkasse Börde gestellt. Die Stiftung bewilligte 5000 Euro. Doch auch die langjährigen Partner der Verbandsgemeinde, wie das Ingenieurbüro Frank Kaping und die Firma CD Elektromontage von Christian Dömel, unterstützten mit ihren Spenden von jeweils 2500 Euro das Vorhaben, entlasteten den Haushalt und allesamt trugen dazu bei, dass ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gehen konnte.

Bereits seit dem 20. Juni nutzen die kleinen Badegäste die Kinderbogenrutsche.

Christian Dömel von Solar Energy Mitte, der Sparkassenvorstand Markus Latz, Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz, Sparkassenvorstand Steffen Brichovsky sowie Fachplaner Frank Kaping (v.l.n.r.) bei der Spendenübergabe für die Wasserrutsche im Freibad Großalsleben. Foto: Yvonne Heyer

Zur offiziellen Scheckübergabe waren Christian Dömel, Frank Kaping, Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz sowie die Sparkassen-Vorstände Markus Latz und Steffen Brichovsky in das Freibad gekommen.

Markus Latz und Steffen Brichovsky zeigten sich sichtlich erstaunt über die Perle, die die Verbandsgemeinde hier in Großalsleben vorweisen kann.

In diesem Zusammenhang berichteten Fabian Stankewitz und Frank Kaping von der gerade erfolgten Sanierung der Beckeninnenfolie. Dafür hatte die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 50000 Euro bekommen, rund 60000 Euro flossen aus dem Haushalt der Stadt Gröningen dazu. An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch aus dem Etat Kroppenstedts Gelder fließen, um das Freibad Großalsleben unterhalten zu können.

Die Umsetzung des Vorhabens „Erneuerung Beckeninnenfolie“ verlief nicht ganz problemlos. Das Beschaffen der Folie und auch das Finden einer Fachfirma wurden zur Herausforderung. Die Firma Wintersteiner Schwimmbadtechnik GmbH aus Waltershausen in Thüringen sollte sich als echter Glücksfall erweisen. Und so konnte am 1. Juni, zwei Wochen später als gewohnt, die Badesaison 2023 eröffnet werden. Die Firma Christian Dömels hat für eine bessere Energiebilanz des Freibades gesorgt. Auf dem Dach des Sanitärgebäudes sind seit geraumer Zeit Solarpaneele installiert. „Im Sommer arbeitet das Bad beinahe energieautark, denn die Pumpen werden mit Solarenergie angetrieben“, berichtet der Firmeninhaber.

Mit der aktuellen Badesaison ist die Kommune in der glücklichen Situation, mit Andrea Gombert und Kevin Kohn gleich zwei Schwimmmeister zu haben. Kioskbetreiber Danny Bruns hat das Angebot der Gemeinde, auch 2023 die Badegäste zu versorgen, dankend angenommen.