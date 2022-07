Gastronomie in der Bode-Stadt Restaurant „Da Gigi“ in Oschersleben schließt - Das sagt der Besitzer zum Aus

Am Sonnabend, 9. Juli, kommen in der beliebten Gaststätte „Da Gigi“ in Oschersleben die letzten Pizzen aus dem Ofen. Wirt Argon Gjone erzählt, warum.