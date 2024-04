Infoabend zum Pflegeberuf in Oschersleben

Ausbildung in der Börde

Das Johanniterhaus Bethanien in Oschersleben informiert über den Pflegeberuf.

Oschersleben - Wie sieht die berufliche Zukunft nach der Schulzeit aus? Eine Antwort auf diese Frage möchte das Johanniterhaus Bethanien in Oschersleben liefern und lädt interessierte Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern zum ersten Ausbildungs-Informationsabend in das Seniorenheim ein, um einen Einblick in den Pflegeberuf zu geben.

Austausch mit Auszubildenden in Pflegeberufen

Dieser startet am kommenden Dienstag, 16. April, um 18 Uhr in der Gartenstraße 34/35. Vor Ort soll es nach eigenen Angaben einen regen Austausch mit Auszubildenden, Pflegefachkräften, Praxisanleitungen und Leitungskräften geben. Neben Informationen zur generalistischen Ausbildung, zum Berufsbild, zu den Karrierechancen und zur Berufsschule, können Interessierte anhand praktischer Übungen näheres über den Pflegeberuf lernen und sich ausprobieren, heißt es in einer Ankündigung.

Die Johanniter Seniorenhäuser GmbH ist nach eigenen Angaben mit über 95 stationären Einrichtungen eine der größten deutschen Trägergesellschaften im Bereich der Altenpflege. In der Pflegeeinrichtung in Oschersleben leben aktuellen Zahlen zufolge etwa 90 Bewohner und ist der Arbeitsplatz von rund 70 Mitarbeitern.