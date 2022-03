Inter-DM in der Motorsport Arena zu Gast

Oschersleben - Am Wochenende sind die „Drifter“ in der Motorsport Arena Oschersleben zu Gast. Die Internationale Deutsche Supermoto Meisterschaft fährt zum mittlerweile dritten Mal in der Stadt an der Bode um Meisterschaftspunkte. Gefahren wird auf der Kartbahn, die um einen Geländeteil erweitert wird. Während am Samstag in erster Linie die Trainings und erste Läufe der Nachwuchsklassen gefahren werden, stehen am Sonntag auch die Rennen zur DMSB Supermoto Meisterschaft, zum DMSB Supermoto Pokal und natürlich die Hauptrennen in der international ausgeschriebenen Deutschen Supermoto Meisterschaft an. An beiden Veranstaltungstagen sind bis zu 1000 Zuschauer zugelassen, es gelten die 3-G-Regel und in einigen Bereichen auch eine Maskenpflicht. Der Eintritt kostet am Samstag 5 Euro, am Rennsonntag werden dann 10 Euro Eintritt fällig. Foto: M. Toppmöller