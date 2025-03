Brände, Unfälle und ein Einkaufswagen Jeden dritten Tag ein Alarm für die Oschersleber Feuerwehr

Die Oschersleber Feuerwehr bewältigt im Jahr 2024 neben zahlreichen Einsätzen und Ausbildungen auch den Umzug in ein neues Gerätehaus. Was den Feuerwehrleuten in Erinnerung bleibt.