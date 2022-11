Justizministerin Franziska Weidinger bei Bürgersprechstunde in Oschersleben

Oschersleben - Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) hat sich gestern in Oschersleben den Fragen der Bürger gestellt. Zu der Bürgersprechstunde in der CDU-Geschäftsstelle an der Magdeburger Straße 9 kamen am Montagnachmittag laut CDU-Ortsvorstand 13 interessierte Oschersleber, die sich zwei Stunden lang mit ihren Fragen rund um Justiz, Kriminalität und Sicherheit an die Ministerin wenden konnten.