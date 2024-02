Drei Baby-Katzen sind in Oschersleben am Flussufer gefunden worden – vom Ordnungsamt erhielten die Finder nach eigenen Angaben wenig Hilfe. Wo sind die Kleinen jetzt?

Kätzchen an Bode in Oschersleben ausgesetzt

Die zwei kleinen Katzen wurden an der Bode in Oschersleben ausgesetzt - ein Retter aus Haldensleben hat sie aufgenommen.

Oschersleben - Es war bereits Abend, dämmrig, als am Bodeufer in Oschersleben zwei Baby-Katzen entdeckt wurden. „Da war weit und breit keine Wohnbebauung, keine Betriebe“, beschreibt Frank Matthias, der sich noch am selben Abend zur Rettung der kleinen Katzen aufmachte. „Sie müssen dort ausgesetzt worden sein.“