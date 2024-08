Kinder der Kita Wawuschel taufen den Bewos-Spielplatz in der Hermann-Duncker-Straße in Oschersleben.

Insgeheim nannten die Kinder der Kita Wawuschel den Bewos-Spielplatz in der in der Hermann-Duncker-Straße in Oschersleben den Angaben nach schon seit zwölf Jahren so. Seit Dienstag trägt dieser Ort nun auch ganz offiziell den maritimen Namen „Käpt’n Sharky“.

Nach Angaben der Oschersleber Wohnungsbaugesellschaft war der Spielplatz vor zwölf Jahren noch nicht umzäunt und betreut. „Es stand nur ein Klettergerüst aus Seilen. Müll musste selbstständig beseitigt werden, um den Kindern einen relativ brauchbaren Platz zu garantieren“, heißt es in einer Mitteilung. Mit einer aufwendigen Modernisierung des ehemaligen Sechs-Geschossers in der Hermann-Duncker-Str. 13-15, wurde demnach auch die Außenanlage von der Bewos-Wobau saniert und seither gepflegt.

Taufe mit den „Erfindern“

Seitdem sei auch der Spielplatz ein „Renner“ bei den Kindern. „Als wir erfuhren, dass mittlerweile fast jeder „Käpt’n Sharky-Spielplatz sagt, nahmen wir das als Anlass, unseren Spielplatz offiziell mit den Erfindern neu zu taufen“, schildert Daniel Henneberg von der Bewos-Wohnungsbaugesellschaft. Als außerordentliches Dankeschön habe man an alle Kinder der Kita Wawuschel Luftballons, Getränke, Süßigkeiten sowie bemalbare Turnbeutel und Hefte verschenkt.

Ob allerdings aufgrund des Namens in Zukunft Schiffe oder Haie als neue Spielgeräte auf dem Spielplatz fungieren, wurde nicht mitgeteilt.