  Kommunikationsprobleme im Oschersleber Stadtrat lösen

Herausforderungen in der Kommunalpolitik Oschersleber Stadtrat plant Sondersitzung wegen Kommunikationsproblemen

Der Stadtrat von Oschersleben kämpft mit Informationsdefiziten und will in einer speziellen Sitzung den Dialog mit dem Bürgermeister verbessern.

Von Jan Dahms Aktualisiert: 16.08.2025, 11:13
Aus Sicht einiger Stadträte in Oschersleben gibt es ein gravierendes Kommunikationsproblem mit der Oschersleber Stadtverwaltung.
Oschersleben - Eigentlich hatten die Mitglieder des Stadtrates während ihrer jüngsten Sitzung in dieser Woche nur über Besetzungsänderungen in den Fachausschüssen zu entscheiden. Doch diese Personalfragen gerieten bei dem fast zweistündigen Treffen in den Hintergrund.