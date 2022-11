Hier wird Sänger Heino im Dezember auftreten und sorgt bereits vorher für Aufsehen

Oschersleben - Einige, die am Donnerstagnachmittag am Oschersleber Marktplatz unterwegs waren, glaubten, ihren Augen kaum zu trauen. Der blonde Herr mit der dunklen Brille, der da vom Parkplatz in Richtung des Restaurants „Rosengarten“ ging, sah dem Volkssänger Heino verdammt ähnlich. Oder kann das ganz und gar Heino selbst gewesen sein? Er war es, und einige fanden auch den Mut, ihn wegen eines Selfies anzusprechen. Alles kein Problem für den inzwischen 83-jährigen Sänger. Freundlich lächelte er in die Handykameras. Das Selfie läuft mittlerweile der klassischen Autogrammkarte den Rang ab, weiß er genau wie sein Manager Helmut Werner aus Erfahrung.