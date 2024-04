Kroppenstedt - Die Turnhalle von Kroppenstedt ist in die Jahre gekommen. Deshalb hat die Reithufenstadt die Planung für einen künftigen Standort einer neuen Sporthalle in Auftrag gegeben. Welche Probleme sich dabei auftun.

Drei Standorte sollen geprüft werden. Infrage käme der jetzige Bauhof in der Bachstraße. „Aber die Fläche ist ziemlich tief gelegen“, so Kroppenstedts Bürgermeister Joachim Willamowski.

Eine neue Turnhalle könnte auch am Sportplatz errichtet werden. Zu bedenken gibt hier der Bürgermeister, dass beispielsweise die Schüler samt Lehrer etwa 950 Meter weit laufen müssten, um zum Sportunterricht zu kommen. Hinzu kommt, dass für den Bauplatz Privatflächen angekauft werden müssten. Probleme mit zu hohem Grundwasser sowie zu erwartende hohe Erschließungskosten sprechen aus der Sicht von Joachim Willamowski eher gegen diesen Standort.

Kurze Wege für Grundschule, Kita und Senioren

„Der Turnplatz wäre für mich sinnhaft. Grundschule, Kindertagesstätte und auch die Senioren hätten für ihre Kurse einen kurzen Weg. Und die Fläche ist im Eigentum der Stadt“, erklärt das Stadtoberhaupt.

Noch steht das Vorhaben ganz am Anfang. Wann das Projekt umgesetzt werden kann? Dafür gibt es noch keinen zeitlichen Rahmen, schließlich sei auch die Finanzierung zu klären.

Einst als Gaststätte errichtet

Die Kroppenstedter Turnhalle ist ursprünglich als Gaststätte errichtet und 1927 zur Turnhalle umgebaut worden. Immer wieder mussten in den vergangenen Jahren Reparaturen, beispielsweise am Dach, ausgeführt werden. Immer wieder gab und gibt es Probleme mit Schimmel. Schon lange entspricht das Gebäude nicht mehr den Anforderungen an den Schul- und Freizeitsport. In der Halle finden nicht nur die Sportstunden der Grundschüler statt, sondern beispielsweise auch Kurse der DRK-Seniorengymnastik.

Als jüngst der Bauausschuss der Reithufenstadt tagte, stand auch der Zustand der Informationstafeln im Stadtgebiet zur Diskussion.

Auf den Tafeln, die Informationen zur Stadtgeschichte beinhalten, aber auch den Vereinen die Möglichkeit geben, über Veranstaltungen und dergleichen zu informieren, sind teilweise in einem schlechten Zustand. Die Tafeln sollen saniert oder neu beschafft werden.