Kunst- und Kulturverein Hadmersleben startet Crowdfunding-Kampagne

Der Kunst- und Kulturverein Hadmersleben möchte der Meika neues Leben einhauchen. In der Fabrikantenvilla sollen Übernachtungsmöglichkeiten entstehen. Doch dafür fehlt das Geld.

Mithilfe von Studenten wurden die Räume in der Farikantenvilla von zahlreichen Tapeten- und Fußbödenschichten befreit. Wie Krystof Machewicz berichtet, waren die Studenten eine große Hilfe.

Hadmersleben - Vor rund drei Jahren „fanden“ Beate und Krystof Marchewicz in Hadmersleben eine Industrieruine. Die Meika, in der einst Malz hergestellt, Kaffee geröstet und Mandeln kandiert wurden, thront wie ein riesiger Klotz inmitten der Kleinstadt und ist seit der Schließung dem Verfall überlassen. Doch Beate und Krystof Marchewicz sahen in dem Gebäude auch Potenzial.