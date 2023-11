Beim „Lebendigen Adventskalender“ in Oschersleben vertreiben mehrere Veranstaltungen, Aktionen und Konzerte die Zeit bis Weihnachten. Was bis zum 24. Dezember geplant ist.

Lebendiger Adventskalender in Oschersleben: Was ist bis Weihnachten geplant?

Am 1. Dezember wird das erste Türchen des Lebendigen Adventskalenders in Oschersleben geöffnet.

Oschersleben - Die Tage bis Weihnachten sind gezählt. Statt mit Schokolade wird in Oschersleben das Warten auf den Weihnachtsmann nun schon seit vielen Jahren auf anderen Wegen versüßt. Ab heute und bis zum 24. Dezember öffnet sich in der Bodestadt beim „Lebendigen Adventskalender“ wieder fast jeden Tag eine neue Tür zu einer Aktion oder Veranstaltung.

„Es ist schön, dass sich wieder viele daran beteiligen“, teilt die evangelische Kirchengemeinde als Initiator und Organisator des speziellen Adventskalenders mit. Bei ihnen findet am 1. Dezember 2023 der Auftakt statt. Ab 17 Uhr soll demnach im Gemeindezentrum der Kirchengemeinde in der Puschkinstraße 35 unter andrem mit allen Interessierten und Neugierigen das erste Türchen geöffnet werden. Wie es von den Veranstaltern heißt, wird neben einer kleinen Andacht von Pfarrer Georg Werther auch der Posaunenchor unter der Leitung von Kantor Julius Jung zu hören sein. Im Anschluss stehen demnach Glühwein und Würstchen bereit.

Für Kinder: Fackelwanderung und Taschenlampenführung

Zu den Einrichtungen, die demnächst ihre Türen für Gäste öffnen werden, ist beispielsweise neben der Stadtbibliothek, der Feuerwehr und der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung auch die Motorsport-Arena mit von der Partie. Hier steht bereits am Montag, 4. Dezember 2023, ab 17 Uhr eine Fackelwanderung über die Rennstrecke auf dem Programm. Die Fackeln, Knicklichter für die kleineren Kinder und die weihnachtliche Wanderung mit Musik und Feuertonnen sind demnach für alle Teilnehmer kostenlos. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, unter anderem mit selbstgebackenen Plätzchen.

Bei Kindern wird sicherlich auch wieder die Taschenlampenführung durch den Wiesenpark beliebt sein. Ausgerichtet von der Tourist-Information startet diese am Dienstag, 19. Dezember 2023, um 17 Uhr am Eingang des Wiesenparks. Bereits am Sonnabend, 9. Dezember 2023, öffnet sich dort ein Türchen. Der Förderverein Wiesenpark lädt ab 10 Uhr zu Glühwein und Würstchen ein und schickt den Nikolaus in die Verlängerung.

Der Kalender zeigt sich auch musikalisch mit einer großen Bandbreite. Von einem klassischen Adventskonzert am Sonnabend, 16. Dezember 2023, um 16 Uhr bis zu einem weihnachtlichen Linedance am Donnerstag, 14. Dezember 2023, ab 16.30 in der Kreisvolkshochschule Börde. Hinter dem Türchen am 24. Dezember 2023 stehen dann letztendlich die Gottesdienste zum Heiligabend in der St. Nicolai Kirche.

Termine des Lebendigen Adventskalenders 2023