Die Grundschule „Am Ginkgo Patt“ in Harbke kürt seine besten Vorleser. Das war der Wettbewerb.

Leselöwenstark: So schön wird in der Harbker Grundschule vorgelesen

Harbke - Die Harbker Grundschule „Am Ginkgo Patt“ hat für einen Tag noch einmal ganz im Zeichen der Bücherwürmer gestanden. Die Kinder zeigten beim großen Wettbewerb „Leselöwen“ ihr Können.

Bereits im Vorfeld hatte jede Klasse ihre drei besten Vorleser gekürt. Dabei mussten die Schüler ihr Lieblingsbuch vorstellen, aber auch etwas zu Verlag und Autor sagen. Außerdem zählten natürlich das richtige Tempo, die Aussprache und die Betonung.

Am Tag des Wettbewerbs wurden die besten Vorleser eines jeden Jahrgangs ermittelt. Unterstützt wurde das Projekt von der Gemeindebibliothek Wefensleben. Entsprechend saß deren Leiterin Annette Fichtner mit in der Jury, ebenso wie Astrid Pape aus Harbke mit ihrem Sohn Franz Pape, der selbst die Grundschule „Am Ginkgo Patt“ besucht hat. Enola Förster, die an der Harbker Grundschule ihren Bundesfreiwilligendienst absolviert, bewertete die Vorträge ebenfalls.

Dieses Mal mussten die Kinder neben ihrem Lieblingsbuch noch einen unbekannten Text präsentieren. Das kostete Mut, wurde von den Grundschülern aber mit Bravour gemeistert. Daher stand die Jury vor keiner leichten Aufgabe. „Auch die Erstklässler haben das schon ganz toll gemacht“, lobte Annette Fichtner.

Bei den vierten Klassen gewann am Ende Alisa Hulshof vor Gustav Bortfeldt und Henriette Kölling. Bei den Drittklässlern ging der Sieg an Emma Reinert. Die Plätze zwei und drei belegten Vicky Maria Märsch und Jeevan Schartau. Bei den Zweitklässlern gewann Jonas Manys vor Romy Voigtländer und Mariella Linkert. Leselöwin der ersten Klassen wurde Frieda Buske vor Elisa Sengewald und Hedda Bortfeldt. Als Belohnung für ihr Engagement erhielten die Bestplatzierten sowohl Urkunden als auch Bücher.