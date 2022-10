Letzte Runde für den Gröninger Feierabendmarkt

Sieben Mal fand in Gröningen der Feierabendmarkt statt. Das neue, hier in der Region nicht bekannte, Format fand viele Anhänger. Kein Wunder also, dass schon jetzt nach der Fortsetzung im nächsten Jahr gefragt wird.

Gröningen - Den 21. Oktober 2021 wird Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz wohl so schnell nicht wieder vergessen. An diesem Tag sollte es die Premiere für den Gröninger Feierabendmarkt geben. Dieses besondere Ereignis wollte der MDR mit einer Bühnenshow begleiten. Nur wenige Stunden vor der Eröffnung kam die Absage. Ein Sturmtief machten die Vorbereitungen mit einem Schlag zunichte. Die Premiere musste auf den 21. April verschoben werden. Das neue Veranstaltungsformat, in unserer Region einzigartig, lockte viele Besucher an. Und so sollte es für die folgenden sechs Monate immer am dritten Donnerstag so bleiben. Der Händlermix von der Deko über Selbstgeschneidertes, Schmuck, Eier, Kräuter, Blumen und vieles mehr passte genauso wie die Unterhaltung auf der Bühne. Aber auch die Vereine, Kitas, Kirchengemeinde, die Feuerwehren oder Fördervereine der gesamten Verbandsgemeinde brachten sich ein. Sorgten für reichhaltige Kuchenbüfetts, Deftiges vom Grill, stellten sich vor oder sorgten dafür, dass auch die Kinder auf ihre Kosten kamen.