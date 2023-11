Am 2. und 3. Dezember 2023 findet in Oschersleben der „Besondere Weihnachtsmarkt “ der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung statt. Das ist zur 25. Auflage der Veranstaltung geplant.

Live-Musik und Tombola: So wird der „Besondere Weihnachtsmarkt“ in Oschersleben

Der "Besondere Weihnachtsmarkt" in Oschersleben zieht jedes Jahr viele Besucher an.

Oschersleben - Er gilt als einer der schönsten Veranstaltungen zur Adventszeit in der Region: der Besondere Weihnachtsmarkt der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben. Nach einer mehrjährigen Corona-Pause startete dieser im vergangenen Jahr wieder neu durch. Diesmal wird auf dem Gelände im Neubrandslebener Weg ein Jubiläum gefeiert. Es ist die 25. Auflage des Marktes. Die Volksstimme hat zusammengestellt, was die Besucher erwartet.