Fast 500.000 Euro hat der Entwurf bereits gekostet. Dennoch fällt er in vielen Ortsteilen durch. Denn es werden darin weniger Wohnbauflächen ausgewiesen als gewünscht. Findet der Bauausschuss nun einen Kompromiss?

Der Flächennutzungsplan soll die städtebauliche Entwicklung von Oschersleben festlegen. Der Entwurf wird unter anderem in mehreren Ortsteilen missbilligt.

Oschersleben - Gegen den Flächennutzungsplan, der derzeit für die Bodestadt und ihre Ortsteile neu aufgestellt wird, gibt es weiterhin laute Kritik. Die Missbilligung des Plans, der die städtebauliche Entwicklung einer Gemeinde festlegt, manifestierte sich in der jüngsten Sitzung des Bau-, Wirtschafts- und Umweltausschusses. Dort wurde über die Bewilligung des Entwurfs diskutiert.