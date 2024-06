Eine Werkstatt der Oschersleber Stiftung verwandelt sich in eine Partybude.

Talentsuche in der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung

Bei einem musikalischen Nachmittag in der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung zeigten Talente vor einer Jury ihr Können.

Oschersleben - vs

Ausgelassene Schlager-Moves, ein textsicheres Publikum, eine begeisterte Jury und die wohl längste Polonaise der Welt. So lautet das Fazit nach einem musikalischen Nachmittag in der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung. Im Mittelpunkt stand dort demnach die erste Ausgabe der Show „MCH sucht den Superstar“.

Dabei versuchten gleich 20 Stars ihre vielfältigen Talente einer kritischen Jury zu präsentieren und dabei auch das Publikum zu überzeugen, heißt es aus der Einrichtung. Es wurde gesungen, getrommelt, Akkordeon gespielt und getanzt. Mehr als 80 Zuschauerinnen und Zuschauer verwandelten so die Werkstatt der Hausmeister auf dem Wohnstätten-Gelände in der Hermann-Krebs-Straße in eine echte Partybude.

Stiftungsfest am 15. Juni 2024 mit Theateraufführung

Die Jury, die unter anderem mit Lara-Helene Fischer, Florian-Andreas Gabalier und Vanessa-Jenny Mai besetzt wurde, konnte nach den Darbietungen der Talente nicht anders, als „Urkunden ohne Ende“ zu verteilen. Den Abschluss des musikalischen Nachmittags gestaltete DJ Bernd Krull.

Aber schon bald wird in der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung weitergefeiert. Die Einrichtung lädt am Sonnabend, 15. Juni, ab 13 Uhr in die Hermann-Krebs-Straße zum Stiftungsfest ein. Neben einer Theateraufführung und Livemusik sind Mitmachstände, Spiele sowie ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen geplant. Das Motto zum Fest lautet diesmal: „Liebe ist ...“