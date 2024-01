Mehr Bücher und Co. in der Stadtbibliothek Oschersleben

Oschersleben - Es sind gute Nachrichten, die zu Beginn des neuen Jahres aus der Oschersleber Stadtbibliothek zu hören sind. So konnten nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten rund 23.000 Euro in die Anschaffung neuer Medien investiert werden.

„Wir sind froh, dass wir von keinen Kürzungen betroffen waren“, sagt Einrichtungsleiterin Simone Gille mit einem Blick in die noch sehr frische Statistik des Jahres 2023. Die Fördermittel seien demzufolge etwa genauso hoch wie in den Vorjahren ausgefallen.

Wie die Bibliothek mitteilt, wurde das Geld in erster Linie für digitale Medien verwendet. Das würde allerdings damit zusammenhängen, dass die Einrichtung seit dem vergangenen Sommer die digitalen Angebote des Brockhaus zur Verfügung gestellt hat, samt Enzyklopädie, Schullexikon und spezielle Schülertrainings. „Natürlich wurde auch in die Belletristik und in neue Kinderbücher investiert, weil die tatsächlich auch gelesen und nachgefragt werden“, schildert Gille. Anders sieht es dagegen bei den Jugendbüchern aus. Hier gebe es nur ein paar neue Exemplare, denn in der Zielgruppe seien vermehrt Mangas gefragt. „Hier geht es darum, die Reihen möglichst vollständig verfügbar zu haben“, sagt die Bibliotheksleiterin zu den Comics aus Japan.

Gleiches gelte auch für Krimis und Thriller. Dieser Bereich sei in den vergangenen Jahren noch beliebter bei den Nutzern der Bibliothek geworden. Auch in diesem Segment gehe der Trend demnach zu Buchreihen. „Das wird für die Bibliotheken nicht einfach. Da muss man dranbleiben, so dass die Reihen vollständig sind und weiterhin auch alle Neuerscheinungen und Bestseller trotzdem bedienen“, so Gille. Einen Rückgang des Interesses verzeichne man dagegen bei Musik und Videospielen, die immer mehr gestreamt werden. Nach eigenen Angaben verfüge die Einrichtung derzeit über rund 35.600 Medien in ihrem Bestand, davon seien fast 27.000 Bücher und 8.700 andere Medien, wie E-Books. Diese werden über die sogenannte Onleihe ausgeliehen, die mit einer Zunahme von rund sieben Prozent im Jahr 2023 immer mehr genutzt werde. „Wobei viele noch sagen, sie hätten gerne das Buch in der Hand. Aber auch viele Ältere lesen schon E-Books, weil man etwa die Schrift vergrößern kann und sie mit Licht hinterlegt ist“, erklärt Gille, die sich auch über eine Steigerung der Ausleihzahlen des Jahres 2023 freut.

Die Bibliothek in Oschersleben ist gefragt

Insgesamt wurden demnach 87.800 Medien ausgeliehen, rund 8,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten Besucher der Bibliothek dürften auch im vergangenen Jahr die Kinder gewesen sein. Immerhin sind es nach aktuellem Stand etwa 1.100 von rund 1.760 Nutzern am Standort in Oschersleben. „Dementsprechend spielt die Kinderbibliothek bei uns schon eine sehr große Rolle“, fasst die Einrichtungsleiterin zusammen.

Das würde man auch an der Anzahl der Veranstaltungen des vergangenen Jahres erkennen. So wurden insgesamt 160 Veranstaltungen vor Ort durchgeführt, davon 120 in der Kinderbibliothek. Simone Gille betont die erst kürzliche Etablierung eines Handarbeitszirkels. „Wir haben das angestoßen, weil wir gesehen haben, dass viele Leute alleine wohnen aber auch, weil Sachbücher zum Thema Handarbeit unheimlich beliebt sind.“ Das nächste Treffen des Handarbeitszirkels ist bereits heute um 16 Uhr. Aber auch bekannte Veranstaltungen werden im neuen Jahr stattfinden. Am 7. Februar startet etwa das Lese-Café. Zudem stehen bereits die Termine für den Bibliotheksfrühling, den Hofsommer und der Herbstlese fest. „Mit dem Jahr 2023 sind wir zufrieden. Wir hoffen, dass 2024 alles wieder genauso gut angenommen wird, wie im letzten Jahr. Es macht dann auch wirklich Spaß, denn es steckt ja auch viel Arbeit dahinter“, so Gille.