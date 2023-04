Oschersleben - Bei einem Unfall, einer Geburt oder einer Magendehnung - wenn das eigene Haustier zum Notfallpatienten wird, muss meist auch schnell geholfen werden. Außerhalb der Öffnungszeiten von Tierarztpraxen, also in den Abend- und Nachtstunden, am Wochenende und an Feiertagen kann das allerdings in Sachsen-Anhalt problematisch werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.