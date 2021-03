Mit dem Programm "Stadt und Land" will der Bund Investitionen in das Radwegenetz fördern. Foto: Friso Gentsch/dpa dpa

Mit dem Programm "Stadt und Land" sollen Investitionen in das Radwegenetz gefördert werden. Auch in Oschersleben gibt es Wünsche.

Oschersleben l Helmut Krüger ist mit seiner Frau im vergangenen Jahr viel mit dem E-Bike unterwegs gewesen. Mit Bekannten erkundeten sie auf den Radwegen in und um Oschersleben die Gegend. Dabei musste Helmut Krüger feststellen, dass einige Radwege in Oschersleben in seinen Augen verbesserungswürdig sind. „Von Klein Oschersleben nach Oschersleben war der Radweg nicht so gut“, berichtet er.



Über eine Internetseite fand er unter anderem eine Radtour von Oschersleben entlang der Bode. „Dort ist angegeben, dass man an der Bode langfahren kann, aber da war Ritze“, so Helmut Krüger. Auch der Weg Richtung Hordorf sei für Radfahrer gefährlich. „Man traut sich nicht, als Radfahrer nach Hordorf zu fahren. Bei dem vielen Verkehr fühlt man sich nicht wohl“, sagt er.



Durch einen Artikel in der Volksstimme wurde er darauf aufmerksam, dass der Bund das Sonderprogramm „Stadt und Land“ ins Leben gerufen hat. Darüber könne man seiner Meinung nach auch etwas für den Ausbau der Oschersleber Radwege tun.



Bedarf für Ausbau besteht

Dass ein Bedarf am Ausbau des Radwegenetzes im Landkreis Börde besteht, sieht auch Klaus Glandien so. Er ist Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Oschersleben im Bördekreis und betreut unter anderem den Verkehrsgarten in Völpke. „Als Verkehrswacht befürworten wir den Ausbau und die Weiterführung von Radwegen“, sagt Glandien. Denn Radfahren trage dazu bei, dass die Mobilität von Jung bis Alt sowie die Umwelt verbessert würden.



Die Verkehrswacht plädiert dafür, als ersten Schritt die Lückenschlüsse auszuführen. Denn manchmal gebe es auf einigen Radwegen Lücken, die noch ausgebaut werden müssten. Die Maßnahme des Bundes, den Ausbau der Radwege finanziell zu fördern, ist laut Glandien ein wesentlicher Beitrag zum Ausbau des Radwegenetzes. „Wir würden uns freuen, wenn die Kommunen sich mit ihren Räten zusammensetzen, um die Möglichkeit des Bundesprogramms zu nutzen“, sagt der Vorsitzende.



Jan Braunsberger ist Regionalmanager beim Landkreis Börde. Er ist unter anderem für die touristischen Radwege zuständig. Auch der Landkreis informierte sich bei einer Infoveranstaltung über das Sonderprogramm. „Wir müssen schauen, wie wir da das Bestmögliche herausholen können“, sagt er. Beim Sonderprogramm „Stadt und Land“ geht es unter anderem darum, ein sicheres und lückenloses Radnetz aufzubauen. Mit diesen Maßnahmen wird versucht, den Verkehr vom Auto auf das Rad zu verlagern und somit klimafreundlicher unterwegs zu sein. Dafür erhält das Land Sachsen-Anhalt etwa 24,5 Millionen Euro. Kommunen werden so beim Aus-, Um- und Neubau von Radwegen finanziell unterstützt. Ein Eigenanteil von zehn Prozent muss dabei von der Kommune getragen werden.



Landkreis ist zuständig

Für Radwege, die entlang der Kreisstraßen verlaufen, ist der Landkreis Börde zuständig. Momentan werde am Ausbau des Boderadweges geplant. Der Radweg ist noch nicht komplett ausgebaut. „Aktuell sind wir in der Planung des Weges von Klein Oschersleben bis nach Oschersleben“, sagt Jan Braunsberger. Hier sei man im Gespräch mit der Stadt Oschersleben und der Westlichen Börde. Die Gemeinden schauen laut Braunsberger für sich selbst, wo die Strecke des Boderadweges verlaufen soll. „Meine Hoffnung ist es, wenn es die pandemische Lage zulässt, die endgültigen Streckenverlauf bis Ende dieses Jahres hinzubekommen“, so der Regionalmanager.



Auch Hordorfs Ortsbürgermeister Norbert Kurzel (UWG) begrüßt das neue Förderprogramm. Er weist darauf hin, dass es neben der genannten Summe noch weitere Mittel gibt – zum Beispiel für Radschnellwege und touristische Radwege. Es sei Eile geboten, um etwas vom Kuchen abzubekommen, so der Ortsbürgermeister. Schon lange wünscht er sich einen durchgehenden Radweg von Hordorf nach Oschersleben.



Radwege haben Priorität

Die Stadt Oschersleben begrüße den Ausbau von Radwegen, teilt Pressesprecher Mathias Schulte auf Nachfrage mit. „Radwege haben für uns hohe Priorität. Gerade im ländlichen Raum“, so Schulte.



Bei einer Sitzung des Bau-, Wirtschafts- und Umweltausschusses am Dienstagabend war das Förderprogramm ebenfalls Thema. Dabei erklärte Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos): „Wir haben in den Haushaltsplan, den wir am 23. beschließen möchten, investive Mittel eingestellt, die es uns ermöglichen, Radwege in der Stadt zu bauen.“ Sollte der Haushalt in seiner aktuellen Form bestätigt werden, habe man die Möglichkeit, im Bereich Radwege aktiv zu werden.



Aber: „Die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir bei allen größeren Radwegeverbindungen zwischen Kernstadt und Ortsteilen als Baulastträger das Land haben, das sich immer ein bisschen schwer tut“, hielt der Bürgermeister fest.