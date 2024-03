Mühlgraben in Hadmersleben wird zum Problem

Hadmersleben - Seit Wochen ist der Mühlgraben mit dem Hochwasser an der Bode randvoll, hinzu kommt eine viel zu hohe Fließgeschwindigkeit. Die Hadmersleber sind in großer Sorge, einigen Anwohnern sind bereits die Keller vollgelaufen. So ist die Lage und das ist geplant.