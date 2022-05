Neuer Ausstellungsbereich in der Marienborner Gedenkstätte

Neuer Ausstellungsbereich in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Er greift gezielt Todesfälle an der innerdeutschen Grenze auf und wird am Donnerstag um 14 Uhr offiziell eröffnet.

Marienborn - „Todesfälle an der innerdeutschen Grenze“ ist der Titel eines neuen Ausstellungsbereichs an der einstigen Nahtstelle des Eisernen Vorhangs. Er wird am Donnerstag, 5. Mai, eröffnet. „Um 14 Uhr führt an diesem Tag Kurator Dr. Kay Kufeke in das Themenmodul ein“, wie die Gedenkstätte mitteilt. Anschließend bestehe die Möglichkeit eines individuellen Rundgangs.