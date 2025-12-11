Radverkehr in der Börde Neuer Radweg wird in Oschersleben gebaut: Warum es auch Kritik gibt
Mit 6,3 Millionen Euro vom Bund entsteht eine Radverbindung zwischen Oschersleben und Gunsleben. Der geplante Weg auf einer ehemaligen Bahntrasse stößt im Oschersleber Stadtrat aber auch auf Ablehnung. Das sind die Gründe.
11.12.2025, 19:00
Oschersleben - Ein weiteres großes Radwegprojekt kann auf einer ehemaligen Bahntrasse in Angriff genommen werden. Mit gut 6,3 Millionen Euro aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes wird der Bau der neuen Strecke von Oschersleben nach Gunsleben gefördert.