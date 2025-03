Schermcke - Mit dem Lesestübchen eröffnet in Schermcke bereits in wenigen Wochen ein neuer Treffpunkt mitten im Ortskern. Nach einer feierlichen Eröffnung am Sonnabend, 5. April 2025, ab 15 Uhr auf dem Dorfplatz sollen die Räumlichkeiten in der Bachstraße 5, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Dorphus, als Ort dienen, in dem „Unvoreingenommenheit, Bildung und Kultur zentrale Aspekte von Zusammenkünften und Veranstaltungen aller Art sind“, heißt es in einem Schreiben der Interessengemeinschaft (IG) Schermcke, die dieses Projekt initiiert hat.

