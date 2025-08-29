In unmittelbarer Nähe zum 2013 eröffneten Rot-Kreuz-Zentrum „Obere Aller“ entsteht in Eilsleben ein weiteres Objekt des teilbetreuten Wohnens. Die Fertigstellung des „Ambulanten Quartiershauses“ sorgt schon jetzt für Aufsehen.

Vertreter des DRK-Kreisverbands Wanzleben und seiner Projektpartner vollzogen zusammen mit den Kindern der Eilsleber Kita „Arche Noah“ den symbolischen ersten Spatenstich für das „Ambulante Quartiershaus“.

Eilsleben. - Es hat einen langen Anlauf gebraucht – die konkreten Pläne existieren bereits seit einigen Jahren – jetzt geht es auch in der Praxis voran. Der DRK-Kreisverband Wanzleben expandiert mit seinem Rot-Kreuz-Zentrum „Obere Aller“ in Eilsleben in die Friedrichstraße.