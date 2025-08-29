Baustart beim Großprojekt Neues DRK-Quartier entsteht in Eilsleben
In unmittelbarer Nähe zum 2013 eröffneten Rot-Kreuz-Zentrum „Obere Aller“ entsteht in Eilsleben ein weiteres Objekt des teilbetreuten Wohnens. Die Fertigstellung des „Ambulanten Quartiershauses“ sorgt schon jetzt für Aufsehen.
29.08.2025, 11:45
Eilsleben. - Es hat einen langen Anlauf gebraucht – die konkreten Pläne existieren bereits seit einigen Jahren – jetzt geht es auch in der Praxis voran. Der DRK-Kreisverband Wanzleben expandiert mit seinem Rot-Kreuz-Zentrum „Obere Aller“ in Eilsleben in die Friedrichstraße.