Die Magdeburgerin Erika Pfeiffer konnte jetzt ihren 102. Geburtstag feiern. Auch wenn das Treppensteigen langsam schwerfällt, wohnt sie immer noch in ihrer eigenen Wohnung.

Magdeburg. - Nein, ihre 102 Jahre merkt man Erika Pfeiffer wirklich nicht an. Trotz ihres hohen Alters lebt die Magdeburgerin immer noch selbstständig in ihren eigenen vier Wänden und hält sich dort vor allem geistig fit, wie sie erzählt.