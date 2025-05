Verletzungs- und Brandgefahr Ohne Absperrung: Schuttberg in der Innenstadt von Oschersleben sorgt für Aufregung

Auf einem Grundstück mitten in der Oschersleber Innenstadt liegen Steine, Fliesen und Co. offen herum. Nach Wochen der Kritik kommt jetzt Bewegung in die Sache.