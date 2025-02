Am 21. und 22. Februar findet die beliebte Veranstaltung in Oschersleben statt. In diesem Jahr gibt es ein paar Änderungen.

Oschersleben - In einer Woche ist es so weit: Die beliebte Welfen-Retro-Rallye findet in der Motorsport-Arena in Oschersleben statt. Neu ist in diesem Jahr, dass die Veranstaltung einen neuen Organisator hat. Der Braunschweiger Auto-Touren-Club (BATC) hat zusätzlich zur Organisation der Welfen-Winter-Rallye, die er bereits zum 41. Mal ausrichtet, nun auch die Ausrichtung der Welfen-Retro-Rallye übernommen. Sie findet direkt im Anschluss an die Welfen-Winter-Rallye statt.

In diesem Jahr startet die Retro bereits am Freitagnachmittag vor dem ersten-, und am Samstag nach dem zweiten und dritten Lauf der Welfen-Winter-Rallye. Bei der Retro geht es dabei nicht wie bei der Winter-Rallye um die Bestzeit, sondern um eine Sollzeit, die die Fahrer erreichen müssen.

Bereits am Freitag wird es auf der Rennstrecke heiß hergehen. Denn neben dem ersten Lauf der Retro-Rallye findet abends die „Nacht der Kurven“ statt, was so viel bedeutet, dass die Fahrer der Winter-Rallye den anspruchsvollen Kurs im Dunkeln meistern müssen. Die Fahrer der Retro haben ihre Nachtfahrt erst am Sonnabend, also dem zweiten Tag der Veranstaltung.

Für Zuschauer ist der Eintritt zur Veranstaltung in der Motorsport-Arena Oschersleben kostenlos. Interessierte finden genauere Informationen auf der Internetseite vom BATC.