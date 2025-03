Oschersleben - vs

Anfang August heißt es wieder „Fußball-Ferien-Spaß“ beim Oscherslebener Sportclub (OSC). Freie Plätze für das diesjährige Fußballcamp im Jahnstadion, welches von Freitag, 1. August, bis Sonntag, 3. August, stattfindet, können ab sofort reserviert werden, teilt der Verein mit.

Nach eigenen Angaben wird für die 5- bis 14-jährigen Mädchen und Jungen jeden Tag von 10 bis 16 Uhr ein altersgerechtes Training mit modernen Materialien angeboten. „Zum Beispiel Techniktraining, Koordination, Spaß und vor allem Erfolgserlebnisse für jedes Kind“, schildert der Veranstalter. Kleine Trainingsgruppen sowie leistungsbezogene Inhalte und ein qualifiziertes Trainerteam unterstützen und betreuen demnach die Kinder an den drei Camp-Tagen im Sommer. Für den Sonnabend habe außerdem ein Überraschungsgast sein Kommen zugesagt, kündigt der Oscherslebener Sportclub an.

Kinder erhalten Sport-Ausrüstung

Die Kinder werden nach eigenen Angaben zusätzlich mit dem passenden Equipment ausgestattet. „Neben einer Ausrüstung aus Trikot, Hose, Stutzen, Ball und Trinkflasche, gibt es über die Camp-Tage verteilt eine warme Mahlzeit und kleine Snackpausen mit frischem Obst und Süßigkeiten“. Um den Durst bei dem Trainingsprogramm zu stillen, werden über alle drei Tage die Trinkflaschen von den Helfern mit Wasser und Apfelschorle gefüllt, gibt der Verein bekannt.

Die Teilnahme am Fußballcamp kostet 139,90 Euro. Weitere Infos und Anmeldungen bis zum 27. Juni 2025 bei Rüdiger Breier unter der Rufnummer 0171/7209784, via E-Mail an c.breier@t-online.de oder bei Carsten Breier telefonisch unter 0151/14142234 oder via E-Mail an carstenb13@gmx.de.