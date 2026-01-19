Die Winterferien 2026 stehen vor der Tür. Für Kinder aus Oschersleben und der Region startet dann eine Zirkuswoche im Bewos-Sportzentrum. Die Mädchen und Jungen können sich in Jonglage, Akrobatik und Clownerie ausprobieren. Noch gibt es freie Plätze.

Für die Zirkuswoche der Awolinos in den Winterferien im Bewos-Sportzentrum Oschersleben sind noch freie Plätze verfügbar.

Diabolo spielen, Einrad fahren, mit leuchtenden Kugeln jonglieren oder im bunten Kostüm Menschen ins Staunen versetzen: Das sind nur einige der artistischen Kunststücke, die Kinder während der kommenden Winterferien in Oschersleben ausprobieren können.

Wie der „Awolino-Mitmachzirkus“ mitteilt, wird aus diesem Anlass erneut eine Zirkuswoche organisiert. Die Teilnehmer erwartet unter anderem „Konfetti, Spaß und Attraktionen“. Das Ferienangebot findet von Montag, 2. Februar, bis Freitag, 6. Februar im Bewos-Sportzentrum in der Puschkinstraße 1 statt.

Awolinos in Oschersleben: Profi-Artisten unterstützen die Kinder

Mit dabei sind auch, wie bereits in den vergangenen Zirkuswochen, eigens engagierte Profi-Artisten, die zusammen mit den Kindern trainieren. Nach Angaben des „Zirkusdirektors“ Caro Curioso sind noch freie Plätze verfügbar. Mädchen und Jungen ab 6 Jahren können mitmachen. Geübt wird vor Ort demnach jeweils in der Zeit von 9 Uhr bis 15.30 Uhr. Für die Verpflegung der Teilnehmer ist gesorgt. Der Unkostenbeitrag beträgt 50 Euro.

Die Manege öffnet sich für die Nachwuchskünstler zum Abschluss wie immer am Freitagabend zur großen und finalen Zirkusshow, die jedes Mal unter einem anderen Motto steht. Bei freiem Eintritt werden im Bewos-Sportzentrum die unterschiedlichen Tricks und Artistik der Kinder unter dem Applaus des staunenden Publikums präsentiert.

Anmeldung zur Zirkuswoche in Oschersleben

Wer an der Projektwoche teilnehmen möchte, kann sich ab sofort beim Awolino-Leiter telefonisch unter 0151/58564065 oder per Mail an caro-curioso@t-online.de anmelden. Bei ihm gibt es auch weitere Informationen zu diesem Ferienangebot in Oschersleben.

Der „Awolino-Mitmachzirkus“ ist ein kreisweites Projekt der Arbeiterwohlfahrt, das bereits im Jahr 2011 gestartet ist, unter der Leitung des Zirkuspädagogen Jens Klamm.