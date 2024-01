Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oschersleben - Auch in diesem Jahr stehen größere Bauvorhaben auf den Straßen in Oschersleben und den Ortsteilen an. Dafür werden von Stadt und Land mehrere Millionen Euro investiert. Allerdings können die erforderlichen Baustellen hier und da für teils mehrwöchige Einschränkungen und Sperrungen führen. Darauf müssen sich Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger in den kommenden Monaten einstellen. Hier ein Überblick über drei Bauvorhaben, die die Oschersleber beschäftigen werden: