Nach weiteren Vorfällen von illegaler Abfallentsorgung in Oschersleben ist der Ärger bei den Einwohnern groß. Was jetzt von Stadtpolitikern gefordert wird.

Oschersleben - Ob Hausmüll, Lebensmittel und andere Abfälle an den Altkleidercontainern und Glascontainern oder Sperrmüll, der illegal mitten auf den Gehwegen oder direkt in den Pfefferbach geworfen wird - in Oschersleben wird der Müll vermehrt dort entsorgt, wo er eigentlich nicht hingehört.