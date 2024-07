In zwei Oschersleber Ortsteilen können die Bürger bei einer Ergänzungswahl noch einmal abstimmen. Was sind die Hintergründe?

Oschersleben: Warum in zwei Ortsteilen noch einmal gewählt werden muss

Wahl in Oschersleben

In zwei Oschersleber Ortsteilen finden in wenigen Monaten sogenannte Ergänzungswahlen statt.

Oschersleben - Neben den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 hatten die Bürger in den Ortschaften zudem die Möglichkeit, per Stimmzettel die Ortschaftsräte neu zu besetzen.