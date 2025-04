Oschersleben - Wie die Stadtverwaltung in einer aktuellen Mitteilung informiert, besteht die Möglichkeit, eine Patenschaft für ein Tier im Tiergehege des Wiesenparks zu übernehmen.

Bei Interesse könne man sich direkt mit dem Vorarbeiter des Tiergeheges unter der Telefonnummer 0162/2701040 in Verbindung setzen, um einen Termin im Tiergehege zu vereinbaren. „Sie können sich direkt vor Ort die Tiere anschauen und entscheiden, für welches Tier Sie Tierpate werden möchten“, teilt die Verwaltung mit.

Auf Wunsch: Schild weist auf Patenschaft hin

Die Patenschaft kann nach eigenen Angaben für mindestens ein Jahr und auf Wunsch auch für einen längeren Zeitraum abgeschlossen werden. Die Kosten der Patenschaft belaufen sich demnach auf 100 Euro pro Jahr. Mit der Übernahme der Patenschaft erhalten man eine Urkunde. Auf Wunsch weise zudem ein Schild am Gehege des betreffenden Tieres auf Ihre Patenschaft hin. Natürlich ist den Angaben nach die Ausstellung einer Spendenbescheinigung möglich, heißt es in der Mitteilung weiter. Ein Antragsformular zur Übernahme einer Tierpatenschaft im Wiesenpark erhalten Interessenten direkt im Tiergehege oder auf der Internetseite der Stadt Oschersleben unter www.oscherslebenbode.de/formulare.

Das ausgefüllte Antragsformular kann dann per Post an: Stadt Oschersleben (Bode), Sachgebiet Grün- und Parkanlagen/Tiergehege, Markt 1, 39387 Oschersleben (Bode) oder per E-Mail an patenschaften@oscherslebenbode.de geschickt werden. Für Infos und Fragen stehen Mitarbeiter des Sachgebietes Grün- und Parkanlagen unter der Telefonnummer 03949/912177 zur Verfügung.