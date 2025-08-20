Gerüchten zufolge sind im Zuge eines neuen Feuerwehrgerätehauses bei Flotts Höhe umfangreiche Zusammenlegungen vorgesehen. Jetzt äußert sich die Verwaltung dazu.

Wo werden künftig neue Feuerwehrfahrzeuge der Hadmersleber Wehr empfangen? Es kursieren Gerüchte um Zusammenlegungen.

Oschersleben. - Mit der Zustimmung der beiden Ortschaftsräte Klein Oschersleben und Groß Germersleben ist bereits im Mai 2025 der erste Schritt für ein großes Bauprojekt vollzogen worden: Ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus für die Wehren der beiden Ortsteile. Dafür stehe eine ausreichend große und vor allem stadteigene Fläche bei „Flotts Höhe“ zur Verfügung, heißt es in der Beschlussvorlage. Sind diese ausreichenden „Bewegungsflächen für die Feuerwehrkräfte“ aber so groß, dass weitere Wehren mit einziehen könnten?