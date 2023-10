Oschersleben - Diese Nachricht hat die Mitglieder des Oscherslebener Sportclub (OSC) erst vor wenigen Tagen erreicht. Die Lottogesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt fördert den Verein mit 60.000 Euro. „Darüber sind wir sehr glücklich“, freut sich der 1. Vorsitzende Rüdiger Breier mit seinen Kollegen im Vorstand. Zumal die Zusage dieser Finanzspritze seinen Angaben nach erst im zweiten Anlauf genehmigt wurde. „Wir hatten im Frühjahr schon mal einen Antrag auf 75.000 Euro gestellt, und da ist er nicht genehmigt worden. Diesmal hat es aber geklappt“, so Breier.

Natürlich steht das Geld dem Oschersleber Sportclub nicht frei zur Verfügung. Konkret soll mit der Förderung ein Projekt vor Ort umgesetzt werden. Die 60.000 Euro soll demnach die „Errichtung einer Soccer-Court-Doppelanlage“ unterstützen, wie es in einer Pressemitteilung der Lottogesellschaft heißt. So nennen sich kleine und mit Banden begrenzte Fußballfelder, die vor allem beim Training des Fußball-Nachwuchses eingesetzt werden. „Da können die Kleinen der D- und F-Jugend das 1 x 1 des Fußballs am Besten kennenlernen“, erklärt Breier. Von dieser Doppelanlage profitiere dementsprechend auch das Nachwuchsförderzentrum des Oschersleber Sportclubs. „Die Soccer-Courts sind unser großer Wunsch gewesen“ so der 1. Vorsitzende des OSC. Denn, obwohl es bereits in vielen Vereinen solche Anlagen gebe, musste der Sportclub bisher ohne auskommen.

Vorhaben kostet rund 160.000 Euro

Aber reichen die gerade genehmigten Fördermittel für den Bau von Soccer-Courts? Dem widerspricht Rüdiger Breier ausdrücklich. Nach seinen Angaben würde das Vorhaben insgesamt rund 160.000 Euro kosten. Deshalb wären auch viele Eigenanteile des Vereins und die Unterstützung der Sponsoren nötig. „Ohne diese wäre es nicht möglich, so eine Anlage überhaupt herzustellen“, betont Breier.

Durch die genehmigte Finanzspritze der Lottogesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt kann die Soccer-Court-Doppelanlage nun aber tatsächlich gebaut werden. Bereits in der kommenden Woche soll es vor Ort im Jahnstadion erste Vorabsprachen mit der ausführenden Firma geben, versichert der OSC-Vorsitzende. Der Standort der 13 x 22 Meter großen Fußballplätze, die mit Kunstrasen ausgelegt werden, steht ebenfalls fest. Sie sollen neben den beiden Containern im Jahnstadion installiert werden. „Die Soccer-Courts bekommen Flutlicht, so dass sie auch abends benutzt werden können“, ergänzt Rüdiger Breier.

Zwar werden die Pläne erst in ein paar Tagen konkretisiert, der OSC-Vorsitzende geht aber davon aus, dass die Anlagen bis spätestens Dezember fertig aufgebaut sind. Bespielbar seien die Mini-Fußballplätze dann allerdings erst im Frühjahr, denn „wenn Schnee und Frost ist, können wir auch auf dem Kunstrasen nicht spielen“, so Breier.

„Soccer Courts“ sind kleine und mit Banden begrenzte Fußballfelder. Hier trainiert meist der Fußball-Nachwuchs. Foto: Axel Junker

Letzter Hauptgewinn liegt schon vier Jahre zurück

Es ist nicht das erste Mal, dass der Oscherslebener Sportclub sich über eine Förderung der Lottogesellschaft freuen kann. Zuletzt bekam der Verein vor rund vier Jahren eine Unterstützung von 53.000 Euro. Das Geld wurde damals zur Erneuerung der Laufbahn eingesetzt, die nach Angaben des Sportclubs insgesamt knapp eine Millionen Euro gekostet hat. „Solche Förderungen sind also wie Tropfen auf dem heißen Stein, aber man freut sich über jeden Pfennig“, sagt Rüdiger Breier vom OSC. Der Bau der Soccer-Court Doppelanlage im Oscherslebener Sportclub ist dabei nur eines von insgesamt 32 gemeinnützigen Projekten, die Lotto-Toto Sachsen-Anhalt unterstützt. Wie es von der Lottogesellschaft heißt, wurden dafür 1,11 Millionen Euro sogenannter Lotteriefördermittel vergeben.

Neben Vorhaben im Umwelt-, Kultur- und im sozialen Bereich, fließe etwa ein Viertel der Fördermittel an Sport-Projekte in Sachsen-Anhalt. Beispielsweise für die Sanierung und Sicherung eines Kunstrasenplatzes in Zerbst. Ebenso werden die Wassersportfreunde in Burg begünstigt. Der Verein bekommt demnach 16.000 Euro für den Kauf neuer Boote und die Erneuerung einer Steganlage. Über eine Förderung kann sich auch die Volkslaufgemeinschaft 1991 in Magdeburg freuen, die 30.000 Euro für die Ausrichtung des 19. Magdeburg Marathon am kommenden Sonntag einsetzten kann.

Die Lotteriefördermittel stammen nach eigenen Angaben aus den Spieleinnahmen der Lottogesellschaft. „Von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen rund 20 Cent – auf Antrag – gemeinnützigen Vorhaben im Land zugute“, so das Unternehmen. Im vergangenen Jahr wurden demnach rund 6,7 Millionen Euro gefördert.