Oschersleben - vs

Schüler der Musikschule Oschersleben haben ein Konzert in der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung gegeben. Wie es in einer Mitteilung der Stiftung heißt, kamen acht Nachwuchsmusiker mit ihrer Lehrerin Kerstin Radke in den Grießbachsaal auf dem Wohnstättengelände, um für die Mitglieder des stiftungseigenen Chores zu spielen.

Das Motto der kleinen Konzertreihe lautet „Musik verbindet“. Wohnstättenleiterin Heidi Lipka: „Es war das dritte Mal, dass die Musikschule bei uns zu Gast war und es ist immer wieder schön zu sehen und zu spüren, welch verbindendes Element Musik sein kann. Da gibt es keine Altersgrenzen und auch keine Handicaps.“

Zusammen mit dem Chor musiziert

Der Nachwuchs aus der Musikschule Oschersleben spielte nicht nur Lieder auf der Geige, dem Akkordeon und am Klavier vor, sondern musizierte auch gemeinsam mit dem Chor und dessen Leiter Martin Sturm.

Für den Chor ist es indes ein besonderes Jahr. Denn das musikalische Ensemble der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung Oschersleben feiert nach eigenen Angaben 2024 seinen 20. Geburtstag. Im kommenden September sei es soweit und die Vorbereitungen würden bereits laufen, teilt die Stiftung mit. „Zur Feier kommen die Musikschüler wieder und werden erneut für den Chor und die Gäste aufspielen“, kündigt Wohnstättenleiterin Heidi Lipka bereits an.