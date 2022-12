Oschersleber Weihnachtsmarkt am neuen Ort

Gehört der Weihnachtsmarkt auf den Marktplatz oder geht es auch anders? Das war in diesem Jahr die spannende Frage in Oschersleben, nachdem die Organisatoren neue Wege gegangen sind.

Oschersleben - „Nur weil man viele Jahre immer das Gleiche gemacht hat, muss es ja nicht das Einzige sein, was geht“, sagt Jana Krause als Mitarbeiterin der Oschersleber Tourist-Information inmitten des Oschersleber Weihnachtsmarktes am vergangenen Wochenende. Auch wenn besonders in den sozialen Netzwerken ein Proteststurm initiiert wurde, weil der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht – wie bisher gewohnt – auf dem Oschersleber Marktplatz stattfand, sieht sie keinen Grund, sich zu rechtfertigen. Zu rechtfertigen dafür, dass die Stadt Oschersleben bei der Organisation ihres Weihnachtsmarktes diesmal ausgetretene Pfade verlassen hat. „Wir haben die Chance gesehen, auch Orte, die neu entstanden sind, zu zeigen“, so Jana Krause.