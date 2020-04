In Oschersleben war ein Fahrer betrunken unterwegs. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

In Oschersleben (Landkreis Börde) hat ein betrunkener 64-jähriger Autofahrer beim Einparken ein anderes Auto gerammt.

Oschersleben (vs) l Bei dem Versuch sein Auto in eine Parklücke zu fahren, ist ein 64-jähriger Fahrer in Oschersleben gegen ein anderes Auto gefahren. Bei der Unfallaufnahme pustete er dann 1,59 Promille.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.