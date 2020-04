Aus einem Lager eines Supermarktes in Oschersleben wurden Pfandflaschen geklaut. Polizeirevier Börde

Aus einem Leergutlager eines Supermarktes in Oschersleben (Landkreis Börde) wurden mehrere Kästen Leergut gestohlen.

Oschersleben (vs) l Aus dem Leergutlager eines Supermarktes in Oschersleben (Landkreis Börde) wurden in der Nacht vom 20. auf den 21. April mehrere Kästen Leergut entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Außenlager und entnahmen dort die Kisten mit Leergut.

Auf einer angrenzenden Grünfläche wurden dann die Flaschen aus den Kästen entnommen. Ein Teil der leeren Kästen wurde dort belassen. Der Schaden beträgt ca. 100 €. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.