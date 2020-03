In Hadmersleben wurden 150 Liter Pflanzenschutzmittel gestohlen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

In Hadmersleben (Landkreis Börde) haben Diebe Pflanzenschutzmittel im Wert von 6000 Euro gestohlen.

Hadmersleben (vs) l Aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Hadmersleben im Landkreis Börde wurden in der Zeit vom 3. zum 4. März ca. 150 Liter Pflanzenschutzmittel und andere Stoffe entwendet. Der Schaden beträgt ca. 6000 Euro.

Die Täter hatten sich zu den Lagercontainern gewaltsam Zutritt verschafft und daraus diverse Kanister mit den Substanzen und Zubehörstoffen entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.