In der Börde wurde ein Kalb geklaut. Symbolfoto: Matthias Balk/dpa

Von einem Milchhof in Kroppenstedt (Landkreis Börde) wurden unter anderem ein Kalb und Michleimer geklaut.

Kroppenstedt (vs) l Diebe haben ein Kalb, eine Schubkarre und diverse Melkeimer von einem Milchhof in Kroppenstedt im Landkreis Börde gestohlen. Die Tat erfolgte in der Nacht vom 24. zum 25. Februar.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.