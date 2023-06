In Oschersleben wurde in ein agrargenossenschaftliches Unternehmen eingebrochen. Die Diebe konnten entkommen - trotz aufwendiger Suche mit Hubschrauber und Fahrzeugen. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Oschersleben kreiste am Wochenende ein Polizeihubschrauber - ähnlich zu dem auf dem Foto - auf der Suche nach Dieben.

Oschersleben - In Oschersleben kam es am Sonnabend, den 17. Juni, zu einem Einbruch in einem agrargenossenschaftlichem Unternehmen. Laut Polizeiangaben verschafften sich die Täter um 3.40 Uhr in der Nacht Zutritt.

Laut Angaben des Polizeireviers Börde seien verschiedene Bauteile entwendet worden. „Eingesetzte Funkstreifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber konnten bei der Absuche keine Personen mehr feststellen“, heißt es in der Polizeimitteilung.

Da die Suche erfolglos verlief, bittet die Polizei nun um Mitthilfe aus der Bevölkerung: „Hinweise zur Täterschaft oder sachdienliche Erkenntnisse nimmt das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer (03904)-4780 entgegen.“