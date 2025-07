Musik, Technikgeschichte und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 25. Juli 2025, bereichert.

"Acht Eimer Hühnerherzen" spielen in Magdeburg.

Magdeburg - Auch Freitag, der 25.7.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

„Acht Eimer Hühnerherzen“ in der Magdeburger Datsche

In der Datsche findet am 25.7. ein Konzert statt, das alle Fans von ungewöhnlichem Punkrock und ehrlichen Texten begeistern dürfte: „Acht Eimer Hühnerherzen“ sind zu Gast – eine Berliner Band, die seit ihrer Gründung 2018 für frischen Wind in der deutschen Punk-Szene sorgt. Trotz klassischer Besetzung mit Gitarre, Bass und Schlagzeug setzen die drei Musiker auf eine halbakustische Instrumentierung.

Die Gitarre hat Nylonsaiten, der Bass ist leicht verzerrt, das Schlagzeug minimalistisch – und trotzdem entsteht ein mitreißender, rauer Sound, der sich deutlich vom typischen Punkrock abhebt. Im Zentrum steht die charismatische Frontfrau Apocalypse Vega, deren unverwechselbare Stimme und pointierte Texte einen Großteil der Faszination der Band ausmachen. Gemeinsam mit Herr Bottrop am Bass und Bene Diktator am Schlagzeug formen sie ein Trio, das musikalisch wie inhaltlich mit Konventionen bricht. Ihre Songs sind geprägt von Ironie, Melancholie und gelegentlicher Wut – stets mit einem Augenzwinkern und einer ordentlichen Portion Berliner Schnauze. Die Band selbst beschreibt ihren Stil als „Nylon-Punk“, „Powerviolence-Folk“ oder „Wandergitarren-Hardcore“. Ihre Texte richten sich an alle, die sich nicht im Mainstream wiederfinden – an Alleinerziehende, Allergiker, Alkoholiker und alle anderen verlorenen Seelen der Großstadt.

Der Sound ist roh, ehrlich und direkt, dabei aber auch überraschend eingängig. Live entfalten „Acht Eimer Hühnerherzen“ eine besondere Energie, die ohne große Effekte oder Lautstärke auskommt. Stattdessen stehen Intensität, Nähe zum Publikum und musikalische Haltung im Vordergrund. Mit inzwischen vier veröffentlichten Alben – das aktuelle trägt den Titel „Lieder“ – hat sich die Band weit über Berlin hinaus einen Namen gemacht.

"Acht Eimer Hühnerherzen" spielen diesen Freitag, 25. Juli, um 20 Uhr in der Datsche auf dem Gelände der Karl-Schmidt-Straße 42. Der Eintritt ist frei.

„Smooth & Groove“ in der Brauerei Bodenstein in Magdeburg

Ein Konzert im Biergarten der Brauerei Bodenstein ist für den 25.7. geplant: Zu hören ist die Band „Smooth & Groove“, die gekonnt Rockklassiker in eigenständigen elektroakustischen Arrangements interpretiert.

Dabei prägen vor allem die charismatischen Stimmen von Hubertus „Hubsi“ Gitschel und Pedro Querido das Repertoire. Gemeinsam mit Jörg Weise schaffen sie einen Klang, der bluesige und jazzige Nuancen mit emotionaler Tiefe verbindet und bekannte Titel mit frischen Akzenten versieht. Alle drei Musiker sind erfahrene Vollblutbandschaffende: Gitschel („Hubsi“) und Querido teilen sich gesangliche Verantwortung, wobei ihr Zusammenspiel die emotionale Grundlage der Songs bildet.

Jörg Weise am Instrument unterstützt sie mit einem sensiblen, aber treibenden Groove, der den elektroakustischen Klangbildern ein solides Fundament verleiht. Die Band spielt Rockklassiker in bluesigen und jazzigen Tönen, verleiht ihnen neue Atmosphäre und einen neuartigen musikalischen Rahmen. Die Kombination aus eingängigen Melodien, atmosphärischen Klanglandschaften und stilistischer Vielseitigkeit verspricht einen Abend voller vertrauter Songs in neuem, mitreißendem Gewand.

Smooth & Groove spielen am 25. Juli ab 17 Uhr in der Brauerei Bodenstein in der Sieverstorstraße 50.

Sommerabende mit Manuel Richter im Magdeburger "Daniel's"

Im „Daniel’s“ am Wissenschaftshafen finden zwei Sommerabende mit Manuel Richter statt: Einer diesen Freitag, 25.7., und einer am 5. September. Manuel Richter, geboren 1980 in Burg, ist ein vielseitiger Singer-Songwriter, Multiinstrumentalist und seit mehr als zwei Jahrzehnten als Live-Musiker unterwegs.

Schon in seiner Jugend entdeckte er seine Leidenschaft für Musik und brachte sich autodidaktisch Gitarre, Klavier, Schlagzeug und Bass bei. Nach dem Abitur entschied er sich für den Weg als Berufsmusiker und sammelte erste Erfahrungen in regionalen Bands wie „Defence Line“ und bei Projekten wie „Ten Sing“.

Mit seiner charakteristischen Stimme, einer zwölfsaitigen Ovation-Gitarre und seinem natürlichen Auftreten begeistert Manuel Richter sein Publikum bei rund 150 bis 200 Live-Auftritten pro Jahr. Sein Repertoire reicht von gefühlvollen Akustik-Coverversionen bekannter Pop- und Rock-Songs bis hin zu eigenen Kompositionen, die von Themen wie Liebe, Natur und Fernweh handeln. Dabei legt er großen Wert auf authentische, handgemachte Musik.

Außerdem veröffentlichte er mehrere Alben, darunter „Natural & Real“ und „Love & Devotion“, die er komplett selbst komponierte und produzierte. Seine Lieder sind geprägt von emotionaler Tiefe, melodischem Feingefühl und einer spürbaren Liebe zur Musik. Die Sommerabende mit Manuel Richter in der Werner-Heisenberg-Straße 1 beginnen diesen Freitag, 25. Juli, und am 5. September jeweils um 19 Uhr.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Die großen Museen in Magdeburg haben auch am Karfreitag geöffnet. So auch das Technikmuseum.

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Gary O’Connor & Friends im Magdeburger Machwerk

Am 25. Juli 2025 treten Gary O’Connor & Friends im Machwerk am Breiten Weg 114a auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Der aus Irland stammende Musiker Gary O’Connor bringt gemeinsam mit Ralf Funke und Ronny Zysko beliebte Klassiker des Irish Folk auf die Bühne. Das Trio sorgt mit traditionellen Liedern und viel Spielfreude für echte irische Stimmung.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Das Gespenst von Canterville" um 20.30 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.