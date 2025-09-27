Eine Sanitärfirma in Schermcke im Landkreis der Börde gerät ins Visier von Kriminellen. Dem Unternehmen entsteht ein massiver Schaden.

In Schermcke in der Börde ermittelt die Polizei wegen eines besonders schweren Diebstahls. Foto: (Symbolfoto)

Schermcke - Unbekannte haben in einem Handwerksbetrieb in Schermcke im Landkreis Börde bei einem nächtlichen Einbruch einen hohen Schaden verursacht.

Die Täter drangen in das Firmengelände ein und stahlen am frühen Freitagmorgen Werkzeuge und Kabel im Wert von rund 200.000 Euro, wie die Polizei in Haldensleben mitteilte. Zudem richteten die Täter an dem Gebäude der Sanitärfirma einen Schaden in Höhe von geschätzt 60.000 Euro an, wie es weiter hieß.

Auch auf zwei Firmenfahrzeuge hatten es die Einbrecher abgesehen - diese jedoch aus bisher ungeklärten Gründen nach etwa hundert Metern zurückgelassen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/478-0 zu melden.