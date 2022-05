Premiere am Lappwaldsee zieht viel Neugier auf sich

Gut 20 Meter unterhalb des angepeilten Endpegels hat sich das erste Flözerfest am Lappwaldsee abgespielt. Mehrere Tausend Besucher nutzten die Möglichkeit, Flächen zu erkunden, die üblicherweise unzugänglich und in Bälde auch geflutet sind.

Hauptschauplatz fürs Flözerfest war der ehemalige und noch trocken liegende Grenzkohlepfeiler, der den See in zwei Wasserflächen teilt und normalerweise nicht zugänglich ist. Die Ballons zeigen zwei mögliche Endfüllstände des Lappwaldsees an.

Harbke - Der erhöhte Bereich im großen Tagebauloch zwischen Harbke, Helmstedt und Büddenstedt, der sogenannte Grenzkohlepfeiler, liegt noch trocken und trennt den Lappwaldsee derzeit in zwei Wasserflächen. Dieser nur temporär vorhandene Uferbereich war am Sonntag Hauptschauplatz für die Flözerfestpremiere – und das wohl auch letztmalig. Denn wo diesmal Infostände, Hüpfburgen und Rutschbahn aufgebaut waren, Bootstouren starteten und sich sogar ein bisschen Strandflair verbreitete, wird in einigen Monaten das Wasser plätschern und den Grenzkohlepfeiler sukzessive vom Ufer in den Seegrund verwandeln.