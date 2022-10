Rennfieber vereint sich in Oschersleben mit künstlerischer Ader

Kay Elzner hat die 25-jährige Geschichte der Oschersleber Motorsport-Arena „mitgelebt“. An vielen Stellen hat der Emmeringer Maler so hier seine Spuren hinterlassen.

Oschersleben - Bei einem Gang durch das Foyer und die Flure des Hotels an der Motorsport-Arena Oschersleben fallen alle paar Meter großformatige Bilder ins Auge. Kay Elzner hat hier den Pinsel walten lassen und zahlreiche Rennszenarien mit Farbe umgesetzt. Wer sich von dem Künstler aus Emmeringen führen lässt, bekommt zu jedem Bild die Geschichte zu hören, die damit verbunden ist – ganz egal, ob es sich um den Britton-V2- Doppelsieg im Superbike handelt, Michael Schumacher in einem Silberpfeil oder die Premiere der V8-Star-Serie in Oschersleben. „In dieser Serie gab es nur ein Rennen und das war in Oschersleben, eine sogenannte Regenschlacht“, erinnert sich Kay Elzner.