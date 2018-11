Erfolgreich haben die Mitglieder des Fliegerclubs Oschersleben die Saison 2018 abgeschlossen. Sie ziehen eine positive Bilanz.

Oschersleben l Immer am letzten Oktoberwochenende veranstaltet der Fliegerclub Oschersleben das Abschlussfliegen. „Das hat Tradition“, meint Vereinschef Heinz Joachim Ladwig. Die Segelflugzeuge haben durchgehalten, es gab keine Material- oder Humanschäden. Die Saison ging unfallfrei über die Bühne.

Insgesamt 20 Flugtage hat der Verein in der vergangenen Flugsaison veranstaltet, Höhepunkt war dabei auch 2018 das Fliegerlager. Die Neuauflage für 2019 wird im Übrigen bereits geplant.

Neue Mitglieder gewonnen

„Doch es war mit der großen Hitze keine einfache Saison“, muss Ladwig feststellen. „An sechs Wochenenden mussten wir das Fliegen absagen. Piloten und Flugschüler konnten sich nicht über Stunden in der Hitze aufhalten. Das war niemandem zuzumuten.“

Zum erfolgreichen Rückblick auf die vergangene Flugsaison gehört zudem die Tatsache, dass zwei neue Vereinsmitglieder und damit zwei junge Nachwuchspiloten gewonnen werden konnten. „Das ist ein guter Schnitt. Jedes Jahr zwei neue Mitglieder, jedes Jahr so eine gute Bilanz, wäre gut für den Verein“, schätzt der Vereinschef ein.

Kein Winterschlaf

In den Wintermonaten werden sich die über 40 Mitglieder des Fliegerclubs Oschersleben keineswegs in den Winterschlaf begeben. Die Segelflieger werden auseinander gebaut und in der Werkstatt beginnt das „große Schrauben“ und damit die Vorbereitung auf die neue Saison.

Im Frühjahr kommt schließlich der spannende Moment, wenn der Prüfer die Flugzeuge auf Herz und Nieren prüft. Dann stellt sich heraus, ob die Wartungs- und Pflegearbeiten erfolgreich waren, ob die Flugzeuge auch 2019 nach der Abnahme in die Lüfte steigen dürfen. „Wir müssen also auch im Winter ganz fleißig sein. Dazu gehört auch, dass wir uns um unser Vereinsobjekt kümmern“, meint Heinz Joachim Ladwig.

Die Flugschüler hingegen werden in den Wintermonaten ihre theoretische Ausbildung in Magdeburg fortsetzen.