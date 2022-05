Saisonstart: So wollen die 35 Kart-Fahrer aus Oschersleben auf Pokaljagd gehen

Die Kart-Slalom-Saison hat begonnen, und es gibt kaum einen Verein in Deutschland, der stärker aufgestellt ist als die RSG, die Rennsportgemeinschaft Oschersleben. Über 30 Fahrerinnen und Fahrer sind in allen Altersklassen unterwegs.

Dominic Adam in seinem Element. Da muss das Kart zur Not auch mal auf nur zwei Rädern durch, wenn es um die Bestzeit rund um die Pylonen geht.

Oschersleben - Es klingt nach Rasenmähermotor und es riecht auch so. Allerdings sieht man Karts statt Mähern und die sind nicht einmal langsam unterwegs.

Die Rennsportgemeinschaft Oschersleben hat zum Saisonauftakt geladen, einem von insgesamt zehn Rennwochenenden der diesjährigen Kart-Slalom-Saison der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt. „Die Saison bei uns ist kurz, wir müssen das schnell über die Bühne bringen. Wir machen vor allem Nachwuchssport. Der geht halt nur, wenn grad keine Ferien sind“, so RSG-Vereinschef Dennis Lipska.

Über 35 aktive Mitglieder zählt der Verein „das sind die, die fahren, passive Mitglieder sind es noch ein paar mehr“, erklärt Dennis Lipska. Passive Mitglieder, das sind vor allem die Eltern, die die Kids begleiten.

Gefahren wird bei der RSG übrigens ausschließlich Slalom. „Also es geht eben rund um die Pylonen“, welche in durchaus anspruchsvollen Formationen aufgestellt werden. Bleiben alle stehen, kommt noch der Zeitfaktor ins Spiel. Bummeln ist nicht angesagt. „So ein Kart macht mit seinen sechseinhalb PS schon um die 70 km/h.“ Die werden natürlich nicht gefahren, schließlich geht es beim Slalom darum, sich durch das Pylonengetümmel zu schlängeln.

Der Jüngste im Verein, Jason Grabo, ist gerade einmal sechs Jahre alt. „Und mit meinen 44 bin ich hier quasi der Dinosaurier“, lacht Lipska. Grabo holte sich zum Saisonauftakt auf heimischer Strecke auch gleich mal den Siegerpokal ab.

Zum Saisonauftakt waren in Oschersleben immerhin 48 Fahrerinnen und Fahrer am Start, allein die RSG schickte 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Rennen und räumte dabei mal eben 22 Pokale in den verschiedenen Altersklassen ab. „Das ist ein Ergebnis, mit dem wir auf jeden Fall sehr zufrieden sind“, so Lipska.

Doppelte Einbecks mitden Topzeiten

Auch die Topfahrer des Saisonauftakts sind für die RSG Oschersleben unterwegs. Angelina Tabea Einbeck und Max Einbeck ließen in Oschersleben der Konkurrenz keine Chance. Der Blick der Oschersleber richtet sich aber nicht nur auf die Landesmeisterschaft. „Ziel ist es natürlich, zum Ende der Saison mit möglichst vielen Leuten zu den Endläufen um die deutsche Meisterschaft zu fahren.“ Dort sind die Oschersleber natürlich regelmäßig gut vertreten. „Die Endläufe sind immer ein echtes Highlight, denn die veranstaltet der ADAC immer wieder auf einer der großen Rennstrecken Deutschlands. In diesem Jahr soll es dazu im September oder Oktober, der endgültige Termin steht noch nicht, auf den Hockenheimring gehen.“ Der ADAC plant immer erst endgültig, wenn die Läufe aller Landesmeisterschaften durch sind.

Ein fester Termin steht für die RSG auch noch im Juni an. „Dann sind wir beim Hugo Junkers Fest in Dessau.“

Zweiter Heim-Grand-Prix am letzten Juniwochenende

Dort wird zwar kein Rennen gefahren, „aber wir sind mit zwei Karts dort und lassen die kleinen Besucher des Festes ein paar Runden drehen und machen so natürlich auch Werbung für unseren Sport“.

Gefahren wird bei der RSG übrigens nicht nur mit dem Normalkart in der 6,5-PS-Klasse. „Wir starten auch im Supercup und da sind die Karts mit neun Pferdestärken motorisiert. Die dürfen die Jüngsten im Verein allerdings noch nicht fahren. „Aufs Superkart darf man erst ab zwölf Jahren“, erklärt Lipska.

Am vierten Juniwochenende lädt die RSG dann zu ihrem zweiten Rennwochenende der Saison auf das heimische Gelände in der Breitscheidstraße. „Dann wollen wir natürlich wieder abräumen und zeigen, wer der Pylonenchefs sind.“

Eine starke Truppe: Die Rennsportgemeinschaft Oschersleben gehört mit zu den stärksten Kartteams in Deutschland. Foto: Norbert Schulze